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ديني

حكم إعطاء اللاجئين من الأضحية والصدقات.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:19 ص
الأضحية
الأضحية
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محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إعطاء اللاجئين الأجانب؛ سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، من الصدقات النقدية ومن الأضحية ولو كلِّها، ولو فروها، أو رأسها، أو غير ذلك من أجزائها: لحمًا وغيره.

وأضافت دار الإفتاء، في ردها على سؤال " ما حكم إعطاء اللاجئين من الأضحية والأوقاف والصدقات؟ أنه يجوز عمل صندوقٍ وقفيٍّ يُصرف من ريعه عليهم: تعليمًا وسكنًا وعلاجًا وانتقالًا داخل البلاد وخارجها.

وأشارت إلى أنهي يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين منهم دون غيرهم؛ لأن شعيرة الزكاة تختص بالمسلمين دون سواهم.

وتابعت: قولنا: يجوز، لا يعني عدم المسارعة في هذا الواجب الاجتماعي، بل ينبغي على كل قادر أن يساهم في ذلك مساهمةً تناسب قدراته وما يطلبه من خير وجزاء عند الله تعالى، والله سبحانه يتقبل منهم صالح أعمالهم.
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