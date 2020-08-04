AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 3.7 مليون مشاهدة على يوتيوب

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:45 ص
اليسا - صاحبة رأي
اليسا - صاحبة رأي
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية صاحبة رأي، لـ الفنانة اللبنانية إليسا، 3 ملايين و774 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم الخميس 23 يوليو. 

أغنية «صاحبة رأي» لـ الفنانة إليسا، كلمات: أسامة مصطفى، الحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس : ايلي بربر. 

وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه .. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

«صاحبة رأي» هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى. 

ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"أنا شبه نسيتك"، كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات من طرحها.. صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من نصف مليون مشاهدة

بعد يوم من طرحها .. صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 600 ألف مشاهدة على يوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تحصد 1.7 مليون مشاهدة على يوتيوب

صاحبة رأي لـ إليسا تقترب من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

إليسا تحقق مليون و900 ألف مشاهدة بـ صاحبة رأي.. فيديو

صاحبة رأى لـ إليسا تتخطى 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

ترشيحاتنا

رشى الملح الخشن.. 5 خطوات لطرد النكد فى العيد

9 أطعمة تسيطر على ضغط الدم المرتفع.. إليك القائمة

بالخطوات.. كيف تحذف رقمك من Truecaller تروكولر نهائيا.. صور

أخبار الحوادث.. النيابة تحقق في وفاة عروس دكرنس.. اعرف لجنتك الانتخابية من موبايلك

بسبب الكمامة.. مسلح أمريكي يطلق النار على الشرطة ويصيب حارس متجر

حوادث الغرق عرض مستمر .. مصرع شابين في العجمي بعد تسللهما للبحر فجرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مات على كنز.. جثة متسول سوري تكشف عن ثروته الطائلة| صور

8 نصائح لتخزين اللحوم فى عيد الأضحى