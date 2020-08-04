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فن

أخبار الفن.. رانيا يوسف بـ المايوه.. دينا الشربيني بـ البكيني مع عمرو دياب.. سيارة حمو بيكا أمام قسم شرطة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:45 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها في السطور التالية:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عدة صور لها من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها بـ المايوه، داخل حمام السباحة، الذي أختفى بالكامل داخل المياه، لتثير جدل متابعيها مجددًا. 

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ الهضبة عمرو دياب، في أحدث ظهور له مع زوجته الفنانة دينا الشربيني، وهما على أحد شواطئ الساحل الشمالي خلال عطلتهما الصيفية. 

حصل «صدى البلد» على مقطع فيديو يرصد فيه تواجد سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا «الصفراء»، أمام قسم شرطة مارينا بالساحل الشمالي، بعد الحادث الذي تم صباح اليوم جراء تصادم سيارة مدير أعماله مع عدة سيارات أخرى. 

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

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