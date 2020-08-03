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فن

الكمامة كانت رفيقتي.. أمل عرفة تُصاب بفيروس كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:59 م
أمل عرفة
أمل عرفة
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 


وكتبت، أمل عرفة، في منشورها على فيسبوك: «خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير». 


وتابعت، عرفة: «الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا ع الكبار بالعمر، انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار». 


وأضافت: «بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمتعوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة .. شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان». 
الكمامة كانت رفيقتي.. أمل عرفة تُصاب بفيروس كورونا
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