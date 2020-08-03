مايوه بكيني.. عمرو دياب ودينا الشربيني على البحر في أحدث ظهور

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وظهر عمرو دياب ، في الصورة يمسك بيد دينا الشربيني، التي أرتدت في الصور مايوه بكيني، وفوقه كاش مايوه أسود شفاف، في لقطة عبرت عن لحظات الرومانسية بينهما.





من جهة أخرى، صدر عمرو دياب، قائمة الاغاني الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي للموسيقى، وتفوق الهضبة بأغنيته " يابلدنا ياحلوة " محققا المركز ثم تلاه سعد لمجرد بأغنيته عدى الكلام ثم ويجز بأغنية فيلم الغسالة.





وجاء في المركز الرابع أمجد جمعة بأغنية انا لما بحب، وفي المركز الخامس رامي صبري بأغنية خطيرة، "يابلدنا ياحلوة" اغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.





وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.





وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشورارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.





وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.





يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب قد طرح في فبراير الماضي أحدث ألبوماته "سهران" والذي حقق نجاحا كبيرا حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة كما تصدرت أغنياته تريند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية.