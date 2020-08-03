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فن

بـ المايوه .. رانيا يوسف تثير الجدل بصور في حمام السباحة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:11 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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سعيد فراج
نشرت الفنانة رانيا يوسف، عدة صور لها من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها بـ المايوه، داخل حمام السباحة، الذي أختفى بالكامل داخل المياه، لتثير جدل متابعيها مجددًا. 

ولم تعلق رانيا يوسف، على صورها الجديدة بـ المايوه، واكتفت بإدراج أحد الرموز المعبرة عن الاستجمام في المصيف، لتنهال عليها الإعجابات والتعليقات من متابعيها. 

من جهة أخرى، تشارك رانيا يوسف، في مسلسل مملكة إبليس، الذي يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية. 

المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.

وكانت رانيا يوسف قد بدأت في تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" باحدى العمارات بمنطقة المعادي ، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الاولى مع شركة الريماس ، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين. 

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