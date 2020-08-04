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أخبار العالم

في يوم واحد.. البرازيل تسجل 16641 إصابة جديدة بكورونا و561 وفاة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:32 ص
البرازيل
البرازيل
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أ ش أ
أعلنت وزيرة الصحة البرازيلية تسجيل 16641 إصابة جديدة بفيروس كورونا و561 وفاة خلال اليوم الأخير في انخفاض جديد للحصيلة اليومية للإصابات.

وأشارت معطيات وزارة الصحة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى مليونين و750 ألفا و318 حالة مؤكدة، وحصيلة الضحايا 94665 شخصا.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 25800 إصابة يوم الأحد وأكثر من 45 ألف إصابة جديدة يوم السبت، وتمثل الأرقام الأخيرة تراجعا في انتشار الفيروس، حيث كانت البرازيل تسجل ما بين 40 و70 ألف إصابة كل يوم خلال فترة طويلة من قبل.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
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