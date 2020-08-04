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محافظات

تحرير ١٤٩ محضر مخالفة إشغالات بمدينة الأقصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة الأقصر حملة إشغالات مكبرة لضبط الشارع.


يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام ياسين، مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، للحفاظ على النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية.


وقامت الحملة بقيادة المقدم خالد الغول، مدير إدارة شرطة المرافق، بفض أي تجمعات للباعة الجائلين، وكذا متابعة سير العمل بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وأسفرت أيضا عن تحرير ١٤٩ محضر مخالفات متنوعة، منها محاضر "باعة جائلين، وإشغال طريق، وإزالات إدارية ونظافة عامة".


 وقال "الغول" إن هذه الحملة استطاعت أن تعيد الانضباط للشارع الأقصري، والعمل على إضفاء الوجه الجمالي، وإلزام جميع الأنشطة التجارية بالضوابط المتعلقة بنشاطها، سواء كانت تنظيميا أو صحيا أو مروريا.
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