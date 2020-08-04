AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:27 ص
لحظة دخول طلاب الثانوية
لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف
Advertisements
يارا زكريا
واصل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية من القسم العلمي، امتحانات نهاية العام، حيث يؤدون اليوم، الثلاثاء، الامتحان في مادة الصرف، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.


ورصدت عدسة «صدى البلد» إجراءات التعقيم الاحترازية للحد من كورونا في لجان مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تولى القائمون على اللجان، إجراءات التعقيم للطلاب والطالبات، فتم قياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي قبل الدخول والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية.

 
ونشرت مشيخة الأزهر الشريف، فرق المتابعة التابعة لها على مستوى الجمهورية، للمرور على اللجان، لمتابعة العملية الامتحانية، ورصد أي مخالفات فيها.


يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.


كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بجميع المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.
شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف
شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف
شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف
شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف
شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف
شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف
شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف
شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات التعقيم لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية.. فيديو

لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية لجان معهد الحسينية بالشرقية لأداء امتحان البلاغة.. فيديو

وسط إجراءات احترازية.. طالبات الثانوية الأزهرية يؤدين امتحان الإنشاء

صدى البلد يرصد إجراءات التعقيم ودخول طلاب الثانوية الأزهرية للامتحانات.. فيديو

وسط إجراءات احترازية.. طالبات الثانوية الأزهرية يؤدين امتحان الأدب والنصوص

شاهد.. زغاريد وفرحة بين طالبات الثانوية الأزهرية في آخر يوم امتحانات

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 4 -8 -2020 .. فيديو

حدث ليلا.. نتيجة الثانوية العامة 2020.. وفاة نائب الشرقية.. السودان يطالب بحسم مفاوضات سد النهضة

بـ ملابس الصيف.. لقطة رومانسية بين ريهام عبد الغفور وزوجها على الشاطئ

إثيوبيا: ملتزمون بإنجاح مفاوضات سد النهضة لصالح جميع الأطراف

الإفتاء: أكثروا من هذا الذكر فبه تُقضى الحوائج

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تأخر الأوردر.. زبون يطلق النار على موظف بمطعم وجبات سريعة شهير.. تفاصيل

قلب الأم.. مسنة أوكرانية تحفر نفقًا بمفردها لتهريب نجلها من السجن.. شاهد

أوقفوا استخدامها.. تحذيرات خطيرة من الباراسيتامول والإيبوبروفين لتسكين الآلام