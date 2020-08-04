شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف

واصل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية من القسم العلمي، امتحانات نهاية العام، حيث يؤدون اليوم، الثلاثاء، الامتحان في مادة الصرف، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









ورصدت عدسة «صدى البلد» إجراءات التعقيم الاحترازية للحد من كورونا في لجان مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تولى القائمون على اللجان، إجراءات التعقيم للطلاب والطالبات، فتم قياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي قبل الدخول والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية.





ونشرت مشيخة الأزهر الشريف، فرق المتابعة التابعة لها على مستوى الجمهورية، للمرور على اللجان، لمتابعة العملية الامتحانية، ورصد أي مخالفات فيها.







