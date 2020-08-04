شاهد.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة الصرف

واصل طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية من القسم العلمي، امتحانات نهاية العام، حيث يؤدون اليوم، الثلاثاء، الامتحان في مادة الصرف، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ورصدت عدسة «صدى البلد» إجراءات التعقيم الاحترازية للحد من كورونا في لجان مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تولى القائمون على اللجان، إجراءات التعقيم للطلاب والطالبات، فتم قياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي قبل الدخول والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الواقية.
ونشرت مشيخة الأزهر الشريف، فرق المتابعة التابعة لها على مستوى الجمهورية، للمرور على اللجان، لمتابعة العملية الامتحانية، ورصد أي مخالفات فيها.
يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.
كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بجميع المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.