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أخبار البلد

هل علقت الحكومة العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء لمدة عام.. الوزراء يرد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفي مجلس الوزراء ما تداول حول تعليق العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء لمدة عام مؤكدا ان ما يتداول غير صحيح.


واكد المجلس فى بيان له أن الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء.

 وشدد البيان على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح، لافتا إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.
هل علقت الحكومة العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء لمدة عام.. الوزراء يرد
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