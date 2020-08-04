وزير التعليم يكشف عن نسب نجاح المدارس الخاصة والحكومية

الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه مقارنة بالأعوام السابقة ومنذ تطبيق نظام السنة الواحدة كان عام 2016/2017 كانت نسبة النجاح 72%، وعام 2017/2018 كانت 74%، وعام 2018/2019 كانت نسبة النجاح 78.9%، وهذا العام 81.5%.





وأضاف "شوقى" خلال مؤتمر إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، أنه على الرغم من الظروف الإستثنائية إلا أن الإمتحانات تمت على خير ونسبة النجاح أعلى من العام الماضى، لافتا إلى أن تلك النسبة المئوية تختلف حسب نوعية المدارس، حيث وصلت نسبة النجاح فى المدارس الحكومية إلى 85.4%,





وتابع أن نسب النجاح للرسمى للغات 87%، والمدارس الخاصة بمصروفات 72%، ومدارس خاصة لغات 90%، متابعا أنها أعلى نسبة فى النسب المئوية فى نوعيات المدارس.





وأكد أن المنازل والخدمات أقل بنسبة 57%، مضيفا إلى أن مقارنة نسب فئات المجموع تؤثر على التنسيق لدخول الجامعات، حيث أن عدد الطلبة الذى أحرزوا بين 95% إلى أقل من 100% هذا العام أصبحوا 18%.





وأشار إلى أن مجموع الطلبة الحاصلين من 90 إلى 95% هذا العام وصلوا إلى نسبة 18% حيث أنها تعتبر أقل من العام السابق، مما سيساعد على الموازنة فى التنسيق.



