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حوادث

ضربه بالسكين وألقى جثته فى أرض زراعية.. عامل يعترف بقتل آخر في الفيوم

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:06 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بالفيوم.
 
بدأت الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة الفيوم بالعثور على جثة عامل - مقيم بدائرة المركز بمدق ترابى بدائرة المركز مصاب بجروح طعنية متفرقة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل - مقيم بذات الناحية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وذلك بسبب خلافات بينه وبين المجنى عليه، حيث عقد العزم على قتله وفى سبيل تنفيذ ذلك تربص له بالمنطقة الزراعية التى يداوم العبور منها أثناء إتجاهه لعمله، وما أن ظهر له حتى قام بتوجيه عدة طعنات له باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته عبارة عن (سكين)، كما تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم وجلباب خاص به ملوث بدماء المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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