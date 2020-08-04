أول ثانوية عامة أدبى ينصح الطلاب: تعاملوا مع الأمر كجزء من حياتكم

قال عمر صلاح الدين، أحد أوائل الثانوية العامة بمدرسة عثمان بن عفان لغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، إنه استطاع أن يتعامل مع مرحلة الثانوية العامة على أنها جزء من حياته اليومي مثل الأهل والصحاب . لافتًا إلى أنه كان يصب تركيزه من أول يوم في الثانوية والابتعاد عن فكرة انها مرحلة صعبة يجب التخلص منها.

وأعرب عمر صلاح، عن فرحته الشديدة بعد سماع أسمه من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر شاشة التلفزيون ،موضحًا إلى أن الله أكرمه بهذه الفرحة نتيجة تعب وسهر ليالي للسعي وراء تحقيق حلمه.





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وأشار إلى ان حلمه بعد الثانوية العامة هي إلي التحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، موضحًا إلى أن أهم اسباب التحاقه بكلية الاقتصاد هو أن يصبح سفيرًا في المستقبل .

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أسماء أوائل الثانوية العامة 2020.





وجاءت أسماء أوائل الثانوية العامة كالأتى :" علمى علوم " من بينهم أحمد السيد برعي السيد .. أحمد عبدالناصر .. أحمد هشام عبدالرحيم .. بينما شعبة " علمى رياضة "عمر عبدالسميع .. عمر وائل محمد .. أحمد السعيد محمد .. أحمد يسري عبد الحميد ، وشعبة الادبي .. علا احمد سعد .. أحمد محمود صابر .. حبيبة محمود محمد عبدالله .. ريموندا أيمن عبده.





وسوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس بدءا من الساعة الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، على موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.