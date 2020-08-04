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تعليم

بعد دقائق .. نتيجة الثانوية العامة على هذا الرابط برقم الجلوس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:33 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
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دقائق قليلة تفصلنا عن إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020، بعد أن حدد الوزارة  رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 لتكون برقم للإستعلام عن النتجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم قبل الثانية ظهرا.

وبعد وضع رابط النتيجة يستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس من خلال من خلال الخطوات الالتالية:

أولا الدخول على https://g12.emis.gov.eg/
ثانيا إدخال رقم الجلوس 
ثالثا الضغط على زر إظهار النتيجة


وكتبت وزارة التربية والتعليم على هذا الرابط 3 رسائل مهمة لجميع المتابعين قالت خلالها : 


- وزارة التربية والتعليم ترحب بكم، وتتمنى لأبنائها وبناتها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية النجاح والتوفيق


- نتيجة الثانوية العامة ستعلن هنا فور اعتمادها 


- أوائل الطلبة لعام 2020 م سيتم إعلانهم هنا فور اعتماد النتيجة


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