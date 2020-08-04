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أخبار العالم

في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الإيطالي يصل ليبيا غدا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:34 م
دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام ليبية، في نبا عاجل لها اليوم الثلاثاء، بأن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، سيتوجه إلى ليبيا غدا في زيارة غير معلنة.

وفي سياق اخر، قالت صحيفة المرصد الليبية إن مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية أفادت بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أجرى، أمس الاثنين، محادثة هاتفية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ناقشا خلالها مسألة الهجرة غير الشرعية مع إشارة خاصة إلى تونس كما تطرقا للوضع في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وشدد مايو على أولوية إعادة إطلاق الحوار السياسي في إطار عملية برلين من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لوقف إطلاق نار فعال ومستدام فضلًا عن الاستئناف السريع لإنتاج النفط؛ نقلا عن وكالة "نوفا" الإيطالية.

وفيما يتعلق بشرق البحر الأبيض المتوسط اتفق دي مايو وبوريل على فرصة إبقاء الحوار مفتوحًا مع تركيا من أجل تخفيف التصعيد في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أشارت وسائل الإعلام إلى أن الفرقاطة الألمانية "هامبورج" ستتجه، اليوم الثلاثاء، إلى البحر المتوسط، للمشاركة في مهمة "إيريني" الأوروبية لمراقبة قرار حظر التسليح الدولي في ليبيا، ووقف الفوضى المستشرية في البلد العربي.

ومن المقرر أن تنهي الفرقاطة الألمانية التي تحمل على متنها نحو 250 جنديا، مهمتها في 20 ديسمبر المقبل، وفقا للخطط الراهنة.
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