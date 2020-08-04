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شاهد.. إعصار يضرب ولاية كارولاينا الأمريكية

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:04 م
إعصار ايساياس يضرب
إعصار ايساياس يضرب كارولاينا بأمريكا
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "يورو نيوز"، فيديو عن الإعصار ايساياس الذي . يضرب ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وأفاد مركز الأعاصير الوطني الأمريكي أن الإعصار ايساياس ضرب ولاية نورث كارولاينا الإثنين بقوة عاصفة من الدرجة الأولى، حيث وصلت سرعة الرياح الى 85 ميلا في الساعة (140 كيلومترا).

وضرب الإعصار الجزء الجنوبي من الولاية قرب منطقة "أوشن آيل بيتش" عند الساعة 11,10 مساء (03,10 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة يحملها الإعصار اضافة الى رياح قوية تشكل تهديدا للسكان والممتلكات.

في مواجهة هذا التهديد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارىء في فلوريدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية بهدف الإفراج عن أموال فدرالية.

وحذر خلال مؤتمر صحافي من انه على "الجميع أن يبقوا متيقظين، وقال "أشجع الجميع على اتباع توجيهات السلطات المحلية والولايات".

وكان حاكم ولاية كاورلاينا الشمالية روي كوبر أعلن في نهاية الاسبوع "يجب ان نعرف كيف نتصرف، مثل عدم القيادة في طرقات تغمرها المياه والاحتماء في مكان آمن وتحضير أدوات الطوارىء".

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