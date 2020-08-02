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منوعات

كارثة طبيعية جديدة.. إعصار إسياس يهدد حياة المواطنين في فلوريدا.. صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:23 م
مريم صليب
حذر مركز الأعاصير الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية من إعصار جديد قد يشكل خطورة على بعض الولايات الأمريكية أبرزهم ولايتي فلوريدا و نورث كارولينا ، بعد مروره بجزر البهاما . 

و حسب ما ذكرت " CNN"  أنه مع صباح اليوم ، الأحد ، بدأ يشعر سكان  ولاية فلوريدا بآثار عاصفة قوية في طريقها إليهم ومن المتوقع أن  أن تصل إلى الساحل الشرقي صباح الغد لتبدأ ضربه. 


و ايضا : 

ويتوقع الخبراء  أن تصل العاصفة إلى اليابسة في أي وقت اليوم ليس بالضرورة أن تصل غدا فالولاية بأكملها رفعت حالة الطوارئ القصوى للتصدي لـ الإعصار و الخروج منه بأقل الخسائر ، و تشير التوقعات إلى أن العاصفة قد تضرب  اليابسة بين تشارلستون وساوث كارولينا ميرتل بيتش مساء الاثنين.

وفقا للتنبؤات التي أعلنها مركز الأعاصير في أمريكا أن العاصفة إسياس قد تتسبب في هياج مياه المحيط و أيضا تتسبب في هطول أمطار غزيرة من أسياس يمكن أن يؤدي إلى فيضانات مفاجئة قد تهدد الحياة في جزر البهاما وفيضانات على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة".
 
بعد إطلاق التحذيرات من مركز الأعاصير اتجه المواطنون لاتخاذ كافة إجراءات الحماية لمنازلهم وممتلكاتهم ، مما أجبر السلطات على إغلاق مواقع فحوص فيروس كورونا ودفع الناس لتخزين السلع الأساسية في ظل مخاوف من استمرار الأمطار لساعات.

بالإضافة إلى إعلان ولايتا  نورث كارولينا وفرجينيا حالة الطوارئ، و ناشد المسئولين الجميع الإلتزام بتعليمات الأمن و السلامة و تخزين الموارد الغذائية و الاحتماء داخل المنزل . 



كارثة طبيعية جديدة.. إعصار إسياس يهدد حياة المواطنين في فلوريدا.. صور
كارثة طبيعية جديدة.. إعصار إسياس يهدد حياة المواطنين في فلوريدا.. صور
كارثة طبيعية جديدة.. إعصار إسياس يهدد حياة المواطنين في فلوريدا.. صور
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