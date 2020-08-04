الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

وضع

ر ابط نتيجة الثانوية العامة 2020 على موقعها الرسمي.



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وكانت حددت وزارة التربية والتعليم رابطا حتى يستطيع الطلاب الحصول على نتيجتهم فور إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة حيث من المقرر ظهوروها بعد قليل.



