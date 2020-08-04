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تعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:56 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020
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حدد وزارة التربية والتعليم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال وضع رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 على موقعها الرسمي.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020، برقم الجلوس من خلال هذا الرابط  من هنا  لتكون لتظهر النتيجة أمام الطالب بعد ادخال رقم على رابط وزارة التربية والتعليم الخاص بـ نتيجة الثانوية العامة 2020.
وكانت حددت وزارة التربية والتعليم رابطا حتى يستطيع الطلاب الحصول على نتيجتهم فور إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة حيث من المقرر ظهوروها بعد قليل.

وبعد وضع الطالب رقم الجلوس داخل خانة رابط نتيجة الثانوية العامة يستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عننتيجتهم برقم الجلوس من خلال من خلال 3 خطوات حددتهم وزارة التربية والتعليم.

اقرأ أيضا | أسرع رابط للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

1- الدخول على هذا الرابط https://g12.emis.gov.eg/
2- إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص
3- الضغط على زر إظهار النتيجة 


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