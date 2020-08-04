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فن

بدون مكياج.. هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:02 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة  لها  من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهرت هنا الزاهد بأطلالة كاجوال بتوب ابيض و بنطلون جينز و لم تتكلف بوضع المكياج 

وحازت الصورة على اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : قمر ، اية الجمال دا ، تجنني .
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وتشارك هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع احمد حاتم  ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

كان صناع فيلم "الغسالة" قد احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم
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14 Million Love 💕 By @sarrahosnii

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