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فن

ماجي بو غصن تدعو لـ أمل عرفة بعد إصابتها بـ كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:04 م
صدى البلد
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محمد نحلة

حرصت الفنان ماجي بو غصن، على دعم صديقتها الفنانة أمل عرفة بعد إصابتها بفيروس كورونا .


وكتبت ماجي عبر حسابها على "تويتر": "سلامتك أمل.. إن شاء الله فترة وبتمرق على خير.. بالشفاء العاجل والله يحمي الجميع".


من ناحية أخري أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.


وكتبت، أمل عرفة، في منشورها على فيسبوك: «خمس أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال، وبما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم إنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير».


وتابعت، عرفة: «الكمامة كانت رفيقتي، السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا ع الكبار بالعمر، انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة، انتبهوا من الاستهتار».


وأضافت: «بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمتعوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة .. شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان».
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