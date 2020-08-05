مستشار المفتي يوضح حقيقة تعارض أحاديث النبي

قائلا: أوضح لنا علماؤنا أن علينا بعد: "إن شر الأمور محدثاتها"، وبعد كلمة: "محدثة"، أن نضع بين قوسين: "تخالف أصول الشريعة"، فإذا خالفت أصول الشريعة تكون محدثة وتكون ضلالة وتكون في النار.





وقال مستشار المفتي أنه في الحديث الآخر: " من سن في الإسلام سنة حسنة" ، وتكون بمعنى أنها "لا تخالف أصول الشريعة"، فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي "تخالف أصول الشريعة"، منوهًا بأن المعيار هنا بأنها "لا تخالف أصول الشريعة، فإن خالفت كانت سنة سيئة، وإن لم تخالف أصول الشريعة كانت بدعة أو سنة حسنة".



