6 جنيهات جديدة متوسط زيادة في سعر الذهب.. عيار 24 بـ 1011 جنيها

ارتفعت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، بمتوسط 6 جنيهات في محال الصاغة، ليصل معدل زيادة المعدن الأصفر من دون مصنعية نحو 12 جنيهات منذ الأسبوع الماضي.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 885 جنيها بعد أن كان 879 جنيها أمس بزيادة بلغت 6 جنيهات.
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ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1011 جنيها بعد أن كان 1005 جنيهات أمس بزيادة بلغت 6 جنيهات.
وسجل عيار 18 نحو 759 جنيها مقابل نحو 753 جنيها أمس.
ووصل عيار 14 الأدني فئة لـ 590 جنيها مقابل 586 جنيها بزيادة تبلغ 4 جنيهات.
فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7080 جنيها و أوقية الذهب نحو 31.455 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 1.011 مليون جنيه.