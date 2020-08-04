6 جنيهات جديدة متوسط زيادة في سعر الذهب.. عيار 24 بـ 1011 جنيها

ارتفعت

بنهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، بمتوسط 6 جنيهات في محال الصاغة، ليصل معدل زيادة المعدن الأصفر من دون مصنعية نحو 12 جنيهات منذ الأسبوع الماضي.