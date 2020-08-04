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تعليم

بالصور.. إحصائيات التعليم تؤكد رسوب 110958 طالبا في امتحانات الثانوية العامة 2020

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:16 م
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2020
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ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2020. 


وتمثلت هذه الإحصائيات فيما يلي : 


إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 660 ألفا و300

إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 601280

إجمالي عدد الناجحين 490322


وبناءً على الإحصائيات السابقة، يصبح عدد الراسبين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام  110958 طالبا


وقالت وزارة التربية والتعليم إن نسبة النجاح العامة 81.5%، بينما بلغت نسبة النجاح في البنين 79.9%، وبلغت نسبة النجاح في البنات 82.9%


بلغت نسبة النجاح في مدارس الثانوي العام 85.4% 

بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية لغات 87.1%

بلغت نسبة النجاح في المدارس الخاصة بمصروفات 72.4%

بلغت نسبة النجاح في المدارس الخاصة لغات 90.8%

بلغت نسبة النجاح في مدارس المنازل والخدمات 57.2% 


بالصور.. إحصائيات التعليم تؤكد رسوب 110958 طالبا في امتحانات الثانوية العامة 2020
بالصور.. إحصائيات التعليم تؤكد رسوب 110958 طالبا في امتحانات الثانوية العامة 2020
بالصور.. إحصائيات التعليم تؤكد رسوب 110958 طالبا في امتحانات الثانوية العامة 2020
بالصور.. إحصائيات التعليم تؤكد رسوب 110958 طالبا في امتحانات الثانوية العامة 2020
بالصور.. إحصائيات التعليم تؤكد رسوب 110958 طالبا في امتحانات الثانوية العامة 2020
بالصور.. إحصائيات التعليم تؤكد رسوب 110958 طالبا في امتحانات الثانوية العامة 2020
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