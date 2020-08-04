بالصور.. إحصائيات التعليم تؤكد رسوب 110958 طالبا في امتحانات الثانوية العامة 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2020.





وتمثلت هذه الإحصائيات فيما يلي :





إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 660 ألفا و300

إجمالي عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 601280

إجمالي عدد الناجحين 490322





وبناءً على الإحصائيات السابقة، يصبح عدد الراسبين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 110958 طالبا





وقالت وزارة التربية والتعليم إن نسبة النجاح العامة 81.5%، بينما بلغت نسبة النجاح في البنين 79.9%، وبلغت نسبة النجاح في البنات 82.9%





بلغت نسبة النجاح في مدارس الثانوي العام 85.4%

بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية لغات 87.1%

بلغت نسبة النجاح في المدارس الخاصة بمصروفات 72.4%

بلغت نسبة النجاح في المدارس الخاصة لغات 90.8%

بلغت نسبة النجاح في مدارس المنازل والخدمات 57.2%



