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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. الكلاب تكشف الإصابة بـ كورونا.. ورانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:31 م
نشرة الصحة والمرأة
نشرة الصحة والمرأة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية في الصحة والمرأة، تعرف على أهم العناوين خلال السطور التالية.

تصدرت الفنانة رانيا يوسف مؤشر البحث جوجل، بعد نشرها صور من داخل حمام السباحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، حيث تداول رواد السوشيال ميديا نشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعي.

مع انتشار فيروس كورونا المستجد أظهرت دراسة جديدة أن الكلاب قادرة على اكتشاف وجود فيروس كورونا عن طريق استنشاق اللعاب البشري.

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن مرض السكر من أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، حيث يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بهذا المرض دون معرفة أسباب واضحة لهذه الإصابة خصوصا السكري من النوع الأول إلا أن العوامل الوراثية، والبيئية، والفيروسية كلها من عوامل الخطورة للإصابة بـ السكري من النوع الأول.

مع عدم وجود لقاح حتى الأن لـ علاج مصابي فيروس كورونا، أصبحت البلازما هي الحل لعلاج المرضى، ويعد العلاج بالبلازما نهجًا تجريبيًا لعلاج مرضى COVID الإيجابي ومساعدتهم على التعافي بشكل أسرع.





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