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هؤلاء ممنوعون من التبرع بالبلازما لـ علاج مصابي كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:24 م
هؤلاء ممنوعين من
هؤلاء ممنوعين من التبرع بالبلازما لـ علاج مصابي كورونا
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حياة عبد العزيز
مع عدم وجود لقاح حتى الأن لـ علاج مصابي فيروس كورونا، أصبحت البلازما هي الحل لعلاج المرضى، ويعد العلاج بالبلازما نهجًا تجريبيًا لعلاج مرضى COVID الإيجابي ومساعدتهم على التعافي بشكل أسرع.

وأِشار موقع "timesofindia"، إلى أنه تم استخدام العلاج الذي يعتبر آمنًا وواعدًا في العديد من الأماكن بجميع أنحاء العالم، كما تم إنشاء بنوك البلازما في المستشفيات، مع تشجيع مرضى COVID المتعافين على التقدم بنشاط والتبرع بالبلازما.

وأكد الأطباء أن المريض المصاب بـ فيروس كورونا يحصل على ما يكفي من البروتينات، التي تسمى الأجسام المضادة في دمه، والتي تساعد الجسم على مقاومة العدوى، ويمكن لخلايا البلازما، التي تحتوي على أجسام مضادة، أن تساعد أولئك المصابين بأمراض خطيرة على مكافحة عدوى COVID-19 عندما يكون الجسم غير قادر على القيام بذلك، وبالتالي تسريع معدل الشفاء خاصة لأولئك الذين ينتمون إلى فئة عالية المخاطر، أو أكبر أو المعرضين للخطر.

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وأشارت الدراسات إلى أن العلاج بالبلازما يمكن أن يساعد في توفير مناعة قصيرة المدى ضد فيروس COVID-19 أيضًا.

وعلى الرغم من أن العلاج فعال للغاية ، إلا أن التبرع بالبلازما له حدود وشروط فيما يتعلق بمن يمكنه أو لا يستطيع التبرع، ويمكن تحديد الممنوعين من التبرع في الفئات التالية.

1- من كان وزنهم أقل من 50 كيلو.
2- السيدات المتزوجات ولم يحملن.
3- المصابون بـ مرض السكري.
4- المصابون بالضغط.
5-  الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد B و C و E و HTLV-1.
6- الذين يعانون من السرطان.
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