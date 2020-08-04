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فن

ياسمين الخطيب تنشر فيديو لانفجار بيروت وتعلق: ما زلت أبكي

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:59 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ياسمين الخطيب مقطع فيديو للانفجار الضخم في بيروت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام 

 و كتب معلقة : لا أدري ما الذي يحدث في بيروت! مازلت أبكي منذ شاهدت ڤيديو الإنفجار.. لي في هذا البلد رحم وأهل وأحباب ووطن.. 
حفظ الله لبنان أرضًا وشعبًا، ووطنًا يسكن القلب ويسكنه القلب 

اقر ايضا :
وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل  المستودع. 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".
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