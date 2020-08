ياسمين الخطيب تنشر فيديو لانفجار بيروت وتعلق: ما زلت أبكي

View this post on Instagram

لا أدري ما الذي يحدث في بيروت! مازلت أبكي منذ شاهدت ڤيديو الإنفجار.. لي في هذا البلد رحم وأهل وأحباب ووطن.. حفظ الله لبنان أرضًا وشعبًا، ووطنًا يسكن القلب ويسكنه القلب 🇱🇧