AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد انفجار بيروت.. محمد العدل: كل طاقم مسلسل أسود فاتح بخير

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:58 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

طمأن المنتج محمد العدل الجمهور على ابطال مسلسل أسود فاتح بعد إنفجار بيروت.


وكتب عبر حسابه على تويتر:"الحمد لله على سلامة طاقم عمل مسلسل اسود فاتح اخراج كريم العدل بالعاصمة بيروت . كل فريق العمل بخير".


مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى  وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين. 


وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.


وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار، وفق صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".


ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.


وأوضحت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى الى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل  المستودع. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفجار عنيف بمدخل بيت الوسط مقر إقامة سعد الحريري

بسبب مفرقعات.. انفجار عنيف بمرفأ بيروت.. شاهد

مئات الإصابات جراء انفجار مرفأ بيروت

نوال الزغبي تنشر فيديو لانفجار بيروت.. وتعلق: استرها يا رب.. شاهد

أعداد المصابين كثيرة.. وزير الصحة اللبناني يكشف سبب انفجار مرفأ بيروت

إصابة مئات الأشخاص.. انفجاران متتاليان داخل مرفأ بيروت يهزان العاصمة اللبنانية

ترشيحاتنا

هل علقت الحكومة العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء لمدة عام.. الوزراء يرد

تمول من تحيا مصر.. السيسي يوجه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية بالجامعات الأهلية الجديدة

شاهد.. مقاطع فيديو مروعة لانفجار بيروت

للمسافرين من القاهرة إلى دبي.. إجراءات يجب عليك معرفتها حول رحلتك

انتحار طالبة ثانوية عامة بالغربية قفزا في نهر النيل بسبب مجموعها

المدارس الحكومية تكتسح .. ننشر أسماء وتفاصيل أوائل الثانوية العامة 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع

بعد ظهورها في حمام السباحة.. شاهد صور مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف

بملابس كاجوال.. سمر يسري تجذب الأنظار على السوشيال ميديا