لقطات جديدة تظهر حجم الدمار جراء انفجار وقع في بيروت.. فيديو

عرضت قناة الغد مقاطع فيديو جديدة توضح حجم الدمار الذى حدث جراء انفجار وقع فى بيروت اليوم.





وظهر فى الفيديو أن هذا الانفجار نتج عنه خسائر مادية كبيرة و إصابات فى المواطنين.





هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، حسبما أفادت مراسلة الغد وحدثت حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.



