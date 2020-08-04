لقطات جديدة تظهر حجم الدمار جراء انفجار وقع في بيروت.. فيديو

عرضت قناة الغد مقاطع فيديو جديدة توضح حجم الدمار الذى حدث جراء انفجار وقع فى بيروت اليوم.
وظهر فى الفيديو أن هذا الانفجار نتج عنه خسائر مادية كبيرة و إصابات فى المواطنين.
هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، حسبما أفادت مراسلة الغد وحدثت حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.
فيما كان الانفجار قويا جدا إلى درجة أن الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء الانفجار وأظهر مقطع الفيديو، تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.
فيما أكدت قناة «إكسترا نيوز»، أن وسائل إعلام لبنانية كشفت عن أن هناك إصابات تقدر بالعشرات جراء الحادث، والدمار هائل على خلفية الانفجار الضخم.
وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات. وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.
ووقع المئات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة. وشمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر.