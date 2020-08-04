AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لقطات جديدة تظهر حجم الدمار جراء انفجار وقع في بيروت.. فيديو

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 06:58 م
انفجار وقع في بيروت
انفجار وقع في بيروت
Advertisements
البهي عمرو
عرضت قناة الغد مقاطع فيديو جديدة توضح حجم الدمار الذى حدث جراء انفجار وقع فى بيروت اليوم.

وظهر فى الفيديو أن هذا الانفجار نتج عنه خسائر مادية كبيرة و إصابات فى المواطنين.

هز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، حسبما أفادت مراسلة الغد وحدثت حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من  سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.

 فيما كان الانفجار قويا جدا إلى درجة أن الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء الانفجار وأظهر مقطع الفيديو، تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.

فيما أكدت قناة «إكسترا نيوز»، أن وسائل إعلام لبنانية كشفت عن أن هناك إصابات تقدر بالعشرات جراء الحادث، والدمار هائل على خلفية الانفجار الضخم.

وذكرت تقارير أن موقع الحادث داخل مرفأ بيروت، وتحديدا العنبر رقم 12، وهو مخزن للمفرقعات. وتسبب الانفجار الهائل في أضرار بزجاج المباني في معظم أنحاء بيروت.

ووقع المئات من المصابين في كافة أنحاء العاصمة. وشمل الدمار المباني السكنية والسيارات والمتاجر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب مفرقعات.. انفجار عنيف بمرفأ بيروت.. شاهد

مئات الإصابات جراء انفجار مرفأ بيروت

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار ضخم ضرب بيروت

نوال الزغبي تنشر فيديو لانفجار بيروت.. وتعلق: استرها يا رب.. شاهد

حقيقة إصابة سعد الحريري في انفجار بيروت

شاهد.. مقاطع فيديو مروعة لانفجار بيروت

ترشيحاتنا

أعداد المصابين كثيرة.. وزير الصحة اللبناني يكشف سبب انفجار مرفأ بيروت

بعد ظهورها في حمام السباحة.. شاهد صور مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف

تحدوا الإعاقة.. شاهد.. صور وأسماء أوائل الثانوية العامة من المكفوفين وطلاب الدمج

وزير التعليم: 18% من طلاب الثانوية العامة حصلوا على أكثر من 95% .. ومعظم الاوائل من المدارس الحكومية

للمسافرين من القاهرة إلى دبي.. إجراءات يجب عليك معرفتها حول رحلتك

صحيفة: لهذا السبب تركيا غاضبة للغاية من الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع

بعد ظهورها في حمام السباحة.. شاهد صور مثيرة للجدل لـ رانيا يوسف

بملابس كاجوال.. سمر يسري تجذب الأنظار على السوشيال ميديا