هاشتاج بيروت يتصدر تويتر.. ومغردون: يا رب تلطف بلبنان وأهلها

حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية. دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # بيروت بعد





و تفاعل عدد من رواد تويتر و جاءت التعلقات كالاتي :

مؤسف ما جرى في بيروت ... أعان الله شعبها وحماهم





رحمتك بينا يارب قلبي بيتقطع علي كل واحد اتصاب





"ومن سيمسح عن جميلتي غبارها...

لا قوّة لي أن أقول لك قاومي، أطفئي قنديلك وارقدي بسلام..."





||•• آلله يحفظ أحبآئنآ وأشقآئنآ في بيروت ~

وكل شعب لبنآن الشقيق من كل سوء ومكروه

ونسأل الله لهم أن يحفظهم بحفظه

من كل شر ..زهرة الكرز





اللهم اجعلها بردا و سلاما علي بيروت





في لمح البصر انقلبت المدينه الى دمار شامل وقتلى وجرحى وكأنها في حرب. الله يرحم المتوفي ويشفي الجرحى.





اللهم ألطف بأهل #بيروت ولبنان جميعًا، وأدم عليهم الخير والعافية والأمن والأمان





لا حول ولا قوة الا بالله





مشهد قووي تهاب منه القلوب وتقشعر الأبدان، اللهم احفظ سائر البلاد والعباد، وأحفظ شعب لبنان، وأخلف علينا بالأمن والأمان، نشارككم في مصائبكم.





لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..

يا رب تلطف بلبنان و اهلها

و تنقذ من تحت الأنقاض

و تشفي المصابين

اللهم آمين أيدٍ مطوية

والله مو ناقصين حرام

مشاهد لبعض جرحى التفجير في مرفأ #بيروت pic.twitter.com/8hGJTufIyF — حسين مرتضى (@HoseinMortada) August 4, 2020

#صور عدد كبير من الإصابات وضحايا وأضرار بالغة جراء الانفجار الضخم في ميناء #بيروت. pic.twitter.com/HzHKVZRJ6y — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 4, 2020