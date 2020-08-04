تدمر الكبد.. صيدلى: جلد المرأة يمتص 4 كيلو من مستحضرات التجميل.. شاهد

وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس ، أن الجلد أشبه بالأسفجة تمتص كل ما يوضع عليها ، و نفس الأمر ينطبق على المكياج الذي يوضع على البشرة ويمتصه الجلد ومع مرور الوقت يتغير شكل البشرة وتصبح باهتة وتزداد مشاكل البشرة فتضطر إلى استخدام ادوات التجميل بشكل أكبر وتزداد يوم بعد يوم.





وأشار الى أن العضو المسؤل عن إخراج السموم من الجسم هو الكبد ، لذا الإفراط في استخدام ادوات التجميل ضار بالكبد وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالسرطان حيث لا يستطيع الكبد التخلص من بعض المواد الكيميائية مثل البارابين الذي يسبب مشاكل في غدد الجسم .





ونصح باهر السعيد ، النساء عند شراء أي منتج تجميلي لابد من اختيار المنتجات الطبيعية لأنها أكثر صحة و امان ، والابتعاد عن المنتجات التي تحتوي مواد كيميائية ، مع ضرورة تناول أكلات صحية للبشرة مثل الخضروات والفواكه ، وتناول فيتامين أ و سي والسيلينوم و الزنك .



