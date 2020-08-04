AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تدمر الكبد.. صيدلى: جلد المرأة يمتص 4 كيلو من مستحضرات التجميل.. شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:33 م
أضرار المكياج
أضرار المكياج
Advertisements
رشا عوني
حذر الدكتور الصيدلي باهر السعيد، من كثرة استخدام منتجات التجميل والمكياج ، 

وأكد أن الجلد يمتص 4 كيلو جرام من المواد التجيميلية كل عام ، وهي مواد ضارة للجلد والجسم وتسبب مضاعفات خطيرة .

وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس ، أن الجلد أشبه بالأسفجة تمتص كل ما يوضع عليها ، و نفس الأمر ينطبق على المكياج الذي يوضع على البشرة ويمتصه الجلد ومع مرور الوقت يتغير شكل البشرة وتصبح باهتة وتزداد مشاكل البشرة فتضطر إلى استخدام ادوات التجميل بشكل أكبر وتزداد يوم بعد يوم.

وأشار الى أن العضو المسؤل عن إخراج السموم من الجسم هو الكبد ، لذا الإفراط في استخدام ادوات التجميل ضار بالكبد وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالسرطان حيث لا يستطيع الكبد التخلص من بعض المواد الكيميائية مثل البارابين الذي يسبب مشاكل في غدد الجسم .

ونصح باهر السعيد ، النساء عند شراء أي منتج تجميلي لابد من اختيار المنتجات الطبيعية لأنها أكثر صحة و امان ، والابتعاد عن المنتجات التي تحتوي مواد كيميائية ، مع ضرورة تناول أكلات صحية للبشرة مثل الخضروات والفواكه ، وتناول فيتامين أ و سي والسيلينوم و الزنك .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوشم أثناء الحمل خطر يهدد النساء والجنين

لو بتعانى من جفاف الجلد.. تعرف على أهم الأسباب والأعراض.. وأفضل طرق العلاج الطبيعية

يضر الكبد .. خطورة الإفراط في تناول عسل النحل يوميا.. شاهد

منها جلد الوزة.. 8 مشاكل جلدية تشير لوجود خلل في الكبد.. شاهد

ترشيحاتنا

رد بكلمتين.. أول تعليق من سعد الحريري على انفجار لبنان

حقيقة إصابة سعد الحريري في انفجار بيروت

أدخل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

%90 لكليات الطب.. هل تلقي أزمة كورونا بتداعياتها على التنسيق الجامعي؟

هاف ستومك.. جنى عمرو دياب فى إطلالة جذابة ومثيرة للجدل.. شاهد

بعد انفجار بيروت.. صبري فواز يطمئن جمهوره على أبطال «أسود فاتح» ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. الكلاب تكشف الإصابة بـ كورونا.. ورانيا يوسف تثير الجدل بعد ظهورها في حمام السباحة

هؤلاء ممنوعون من التبرع بالبلازما لـ علاج مصابي كورونا

شعر كيرلي وبدون مكياج.. هنا الزاهد تحتفل بـوصول حسابها على إنستجرام إلى 14 مليون متابع