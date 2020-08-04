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سيارات

أرخص 5 سيارات مستعملة فى مصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يعاني سوق السيارات المستعملة المصرى منذ فترة من حالة ركود رهيبة بسبب فيروس كورونا كوفيد -19 ، بالإضافة إلى العديد من العوامل المؤثرة الأخرى التى طرأت على السوق خلال العام الماضى .

ولكن يحاول العديد من التجار وأصحاب السيارات بعمل تخفيضات طفيفة فى أسعار السيارات المستعملة لعودة حركة البيع والشراء مرة أخرى ، حتى تعود الى طبيعتها فيما بعد .

وخلال السطور القادمة نستعرض سويا ارخص 5 سيارات فى السوق المصرى للسيارات المستعملة أقل من 100 ألف جنيه وتمتلك شعبية كبيرة لدى المصريين .

اولا : هيونداى اكسنت

لها الكثير من الموديلات المتواجدة فى السوق المصرى ولكن أشهرهم هو موديل 77 ويتراوح سعرها من 55 الف جنيه الى 60 ألف جنيه .

ثانيا : فولكس فاجن بولو

هذه السيارة تعتبر من فئة سيارات الشباب وهى المانية الصنع ومعشوقة لدى جميع محبى السيارات الهاتش باك ، ويشتهر موديل 99 منها ويتراوح سعرها من 65 ألف جنيه الى 70 ألف جنيه .

ثالثا نوبيرا 1 :

تعرف هذه السيارة بالفخامة منذ انطلاقها لأول مرة فى السوق المصرى وحتى يومنا هذا يحبها العديد من الأشخاص بالرغم من قدم موديلها ويتراوح سعرها من 70 ألف جنيه الى 80 الف جنيه .

رابعا فيرنا:

هى سيارة الشعب وهذا هو لقبها لكثرة تواجدها فى الشارع المصرى بسبب توافر قطع غيارها وتحويل جزء كبير منها سيارة تاكسى ولذلك يعتمد عليها الكثير ويشتهر منها موديلات من 2004 الى 2008  ويتراوح سعرها من 85 الف جنيه الى 100 الف جنيه .

خامسا لانسر كريستالة:

تشتهر هذه السيارة بأنها قوية البنيان ويحبها العديد من الشباب بسبب سهولة تعديلها وتحويلها لسيارة رياضية باقل الاسعار ، وتشتهر موديلات من 97 الى 99 منها ويتراوح سعرها من 80 الف جنيه الى 100 الف جنيه .

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