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أخبار العالم

الكويت تحذر رعاياها عقب انفجار مرفأ بيروت

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 08:19 م
الكويت تحذر رعاياها
الكويت تحذر رعاياها عقب انفجار مرفأ بيروت
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شيماء مصطفى
دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، رعاياها في لبنان الالتزام بمقار سكنهم، واتخاذ تدابير الحيطة والحذر عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وطالب سفارة الكويت بلبنان، رعاياها بالالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن السلطات اللبنانية في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، داعية المواطنين ممن يحتاج إلى أي مساعدة الاتصال برقم الطواريء الخاص بها.

وأعربت السفاره عن بالغ الأسى لهذا الحادث، داعية الله أن يتغمد القتلى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان وشعبه. 

وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بعد وقوع حريق وتفجير في مرفأ بيروت، أدى إلى إصابة المئات من الأشخاص.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن مراسلتها في العاصمة اللبنانية، بوقوع انفجارين متتاليين داخل مرفأ بيروت، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص.

وذكرت معلومات أولية أن انفجارا ضخما وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت مقر إقامة سعد الحريري رئيس الحكومة السابق، حيث سمعت أصداؤه في العاصمة".

ووفقًا لقناة الـ"LBCI"، فإنّ "الرئيس سعد الحريري بخير ويتابع اتصالاته"، في حين لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

وأوضحت وسائل الإعلام بعد ذلك أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخل أحد المستودعات. 
 
ونقلت قناة otv اللبنانية، عن مصادر مقربة من حزب الله اللبناني قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.

ودعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع طارئ في قصر بعبدا.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن ابنة رئيس الحكومة وزوجته وعدد من مستشاريه اصيبوا من جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
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