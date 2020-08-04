مرصد الزلازل الأردني: انفجار بيروت يعادل هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.





وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.



