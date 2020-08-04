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أخبار العالم

مرصد الزلازل الأردني: انفجار بيروت يعادل هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:13 م
انفجار لبنان
انفجار لبنان
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شيماء مصطفى
أعلن مرصد الزلازل الأردني، أن انفجار بيروت يعادل هزة أرضية بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة وقوع انفجار ثانٍ، أسفر عن إصابة المئات من الجرحى.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها حيال عواقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكدت الصحة العالمية أنها تعمل مع الشركاء في لبنان لتلبية الاحتياجات العاجلة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة يسروت أسفر عن سقوط  30 قتيلا و3000 جريح فى إحصائية أولية.

وذكرت الوزارة أنه تمت إعادة تفعيل الخط الساخن 1214 لتلقي اتصالات المواطنين الطارئة والمراجعات.

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