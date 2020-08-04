أمن الغربية يدفع بالإنقاذ النهري لانتشال جثة طالبة الثانوية المنتحرة ..صور

دفعت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم بقوات الإنقاذ النهري للبحث وانتشال جثة طالبة الثانوية العامة المنتحرة في نهر النيل قفزا من أعلى كوبري سمنود بعد حصولها على مجموع سيئ فى الامتحانات.





وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.





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تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود بورود إشارة لشرطة النجدة بانتحار فتاة من أعلى كوبرى سمنود فى نهر النيل.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام طالبة بالصف الثالث الثانوى بالقفز من أعلى الكوبرى العلوى فى نهر النيل لمرورها بأزمة نفسية بعد حصولها على مجموع سيئ فى الثانوية العامة.





ويواصل رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سمنود العام.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.