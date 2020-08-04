الجيزة تزيل لافتات الدعاية الانتخابية غير المرخصة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لإزالة لافتات الدعاية الانتخابية غير المرخصة، والتي نُشرت بالشوارع استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ.





وعملت محافظة الجيزة، على فك وإزالة اللافتات التي تم وضعها بصورة مخالفة ودون الحصول على ترخيص، ضمن خطة محافظة الجيزة لإزالة الإشغالات من شوارع المحافظة.





وكانت انطلقت في مختلف محافظات الجمهورية الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها في ١١ و١٢ أغسطس الجاري في مختلف محافظات الجمهورية.





الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وفقا للقانون يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.





ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، و معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، و ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.





ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.