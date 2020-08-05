البرلمان يرسل برقية مواساة لرئيس مجلس النواب اللبناني.. على عبدالعال: إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية لهذا الحادث الكارثي

وأطلق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، نداء عاجلا لكل الدول الشقيقة للوقوف بجوار لبنان في هذه الكارثة الكبيرة التي يتعرض لها، موجها حديثه للشعب اللبناني، قائلا :"نحن في مصيبة"، مناشدا الشعب اللبناني بأن يتحدوا اليوم من أجل الشهداء والجرحى في هذه الكارثة الكبيرة.

وعبر عدد من اعضاء مجلس النواب المصرى والأحزاب السياسية وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال عن أسفهم الشديد جراء تفجير بيروت، مرسلين برقية مواساة للشعب اللبنانى ورئيس مجلس النواب اللبنانى

كما أرسل الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساء اليوم، برقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني لمواساته فى تفجير بيروت.





وقال الدكتور على عبد العال فى بيان له، "لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق.





وأضاف رئيس مجلس النواب "أننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق".





وأجرى عمرو موسى الأمين السابق لجامعة الدول العربية، عددًا من الاتصالات مساء اليوم بعدد من السياسيين وقادة التيارات السياسية اللبنانية؛ للاطمئنان على الأوضاع في لبنان عقب الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم.

واتصل عمرو موسى بالرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني وبالرئيس سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق والرئيس أمين الجميل رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق والرئيس فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ووليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني.

أكد عمرو موسى خلال اتصالاته عن خالص عزائه في الضحايا مثله مثل كل المصريين لأشقائهم اللبنانيين الذين يواجهون أزمة كبرى وأتى هذا الانفجار ليضيف إلى آلام وهموم اللبنانيين.. كما عبر موسى عن خالص تمنياته بالشفاء لكل المصابين والمتضررين من هذا الانفجار.



كما، أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل عن تضامنه الكامل مع دولة لبنان الشقيقه حكومة وشعبا في مصابها جراء الانفجار الضخم الذي وقع في العاصمة بيروت.





وقال حزب المصريين الأحرار فى بيان رسمي، اننا و ببالغ الحزن تلقينا خبر الانفجار وندعو الله تعبر لبنان الكبوة ونسأل الله شفاء عاجل للمصابين والتعازي لأسر الضحايا.





واختتم: "نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل ويتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر ، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين".





من جانبها، تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني الشقيق إثر حادث الانفجار الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت ، ووقوع عشرات الإصابات.





وأكدت التنسيقية وقوفها إلى جانب لبنان قيادة وشعبا متمنية الشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم المولى عز وجل أسر الضحايا الصبر والسلوان.