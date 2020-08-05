جون طلعت: حادث لبنان مأساوي.. والمصريون جميعًا بجانب أشقائنا بـ بيروت

قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن ما شهدته دولة لبنان الشقيقة مساء الثلاثاء من انفجار ضخم بمدينة بيروت، حادث مأساوى خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة، مؤكدا علي تضامن جموع الشعب المصري مع الأشقاء في لبنان.





جاء ذلك في تصريحات له مساء الثلاثاء مؤكدًا على أننا جميعا في مصر نشعر بالحزن تجاه النتائج المأساوية لهذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من الأشقاء في لبنان.





ولفت عضو مجلس النواب إلي أن رئيس مجلس النواب توجه ببرقية مواساة لرئيس مجلس النواب الليبي للتأكيد على الدعم والمساندة، في أن مجلس النواب المصري داعم ومتضامن مع الأشقاء في لبنان.





وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء، وذلك جراء حريق اندلع في مستودع للمفرقعات قرب المرفأ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، حيث أسفر عن سقوط عدد من الجرحى كما تسبب بأضرار جسيمة في عدد من المباني وسط العاصمة اللبنانية، في ظل حالة من الفوضى سادت بيروت.





وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الانفجار كان نتيجة اندلاع حريق في العنبر 12 "بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في مستودع للمفرقعات".