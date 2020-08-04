فولو للواد عشان يبقي أبوه صيته.. محمود العسيلي يحتفل بعيد ميلاد ابنه

احتفل النجم محمود العسيلي بعيد ميلاد نجله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".





و نشر محمود العسيلي صورة برفقة ابنه،و كتب معلقا :" مش مصدق يا علي انه فات ١٠ سنين على اول يوم شيلتك فيه و خدتك في حضني .. و بردو مش مصدق لون شعرك يا حبيبي

كنت واعد علي انه يعمل انستجرام اكونت اول ما يتم ١٠ سنين .. عايز فولو بقى للواد عشان يبقى ابوه صيته".





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كان النجم محمود العسيلي أحيا أولي حفلاته الأونلاين على جميع منصات التواصل الاجتماعي والذي يعد الحفل الأول ضمن مجموعة حفلات "من البلكونة" الذي يتم بثها أونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وظهر الحفل في شكل مبهر من ناحية الديكورات والإضاءة التي تم تصميمها على شكل البلكونة الذي من المقرر أن يقف عليها العديد من نجوم الغناء خلال الفترة القادمة.





وقام بتنظيم الحفل احمد غانم هاي ويف وقدم عسيلي العديد من أشهر أغانيه الذي تفاعل معها العديد من محبيه علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي شهدت نسب مشاهدة عالية من ناحية التعليقات والمشاركات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة حفلات "في البلكونة" عبارة عن 8 حفلات تقدم للجمهور أونلاين يشارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء.