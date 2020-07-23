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فن

العسيلي لأحد أصدقائه: سيكون لك شأن كبير في الموسيقى عربياً

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:51 م
العسيلي و احد اصدقائة
العسيلي و احد اصدقائة
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ميرنا محمود
أشاد النجم محمود العسيلي بأحد أصدقائه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشر العسيلي صورة له برفقة صديقه أحمد كامل وكتب معلقًا علي الصورة: زي ما قلت قبل كدا .. الرجل دا هيكون لي شأن كبير في الموسيقى في مصر و والوطن العربي.. حبيبي وأخويا الصغير #احمد_كامل

وكان قد أحيا النجم محمود العسيلي أولي حفلاته الأون لاين على جميع منصات التواصل الاجتماعي والذي يعد الحفل الأول ضمن مجموعة حفلات "من البلكونة" الذي يتم بثها أونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


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وظهر الحفل في شكل مبهر من ناحية الديكورات والإضاءة التي تم تصميمها على شكل البلكونة الذي من المقرر أن يقف عليها العديد من نجوم الغناء خلال الفترة القادمة.

وقام بتنظيم الحفل احمد غانم هاي ويف وقدم عسيلي العديد من أشهر أغانيه الذي تفاعل معها العديد من محبيه علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي شهدت نسب مشاهدة عالية من ناحية التعليقات والمشاركات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة حفلات "في البلكونة" عبارة عن 8 حفلات تقدم للجمهور أونلاين يشارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء.
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