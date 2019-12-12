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فن

مين دول يا محمد.. صورة نادرة لـ محمود العسيلي ومحمد الكيلاني

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:07 م
صدى البلد
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قسم الفن
أعاد الفنان محمود العسيلي ذكرياته مع الفنان محمد كيلاني ونشر صورة برفقته علي حسابه الشخصي عبر موقع انستجرام من خلال خاصية "استوري".

وعلق محمود العسيلي علي الصورة قائلا: "مين دول يا محمد".

يذكر أن العسيلي تزوج مرتين أنجب طفله الوحيد من زيجته الأولى، وصرح من قبل أن الانفصال ليس بسبب زوجاته ولكن بسببه لأنه شخصية حساسة وعصبي.

ومؤخرا ارتبط العسيلي بخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم واألن خطوبتهما في الصيف، ودائما ما يشاركان قصة حبهما للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويستعد الفنان محمود العسيلي، لطرح أغنية جديدة على طريقة السنجل، بمناسبة اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث يقوم بوضع اللمسات النهائية عليها تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.
مين دول يا محمد.. صورة نادرة لـ محمود العسيلي ومحمد الكيلاني
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