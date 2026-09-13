محافظ الشرقية يفتتح مدرسة سميرة عبد العزيز للتعليم العام بقرية السلامون بمركز ههيا

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مدرسة سميرة عبد العزيز للتعليم العام والتي تضم جميع المراحل التعليمية التابعة لإدارة ههيا التعليمية بقرية السلامون بمركز ههيا، والمقامة على مساحة ١١٣٧ مترًا مربعًا، والتي تضم ١٤ فصلًا دراسيًا جديدًا، بتكلفة إجمالية بلغت ١٧ مليونًا و ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ١٤٥، وحرص الدولة على التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، بحضور المتبرعة بقطعة الأرض المقام عليها المدرسة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأهالي القرية.

تفقد محافظ الشرقية عددًا من الفصول الدراسية بالمدرسة، واستمع إلى شرح إحدى المعلمات لأحد الدروس، كما أجرى حوارًا مع الطالبات للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والتعرف على مدى استفادتهن واحتياجاتهم التعليمية.

وفي ختام الافتتاح، حرص محافظ الشرقية على لقاء أهالي قرية السلامون والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجّهًا رئيس مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الجهات المعنية لبحثها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة.

بينما أعرب أهالي القرية عن سعادتهم بزيارة محافظ الشرقية ومشاركته أبناء السلامون فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدرسة، مؤكدين أن المدرسة تمثل إضافة جديدة للخدمات التعليمية بالقرية، وتسهم في توفير خدمة تعليمية أفضل لأبنائهم بالقرب من محل إقامتهم.

أكد المحافظ أن احتفالات الشرقية بعيدها القومي الـ١٤٥ تأتي بالتزامن مع مواصلة جهود الدولة للارتقاء بقطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير القائم منها، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء الشرقية، ويعكس ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.