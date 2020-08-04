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فن

سنقاضيه.. نجل توفيق الدقن: الشخص المرافق لـ سوسن بدر بالصورة ليس حفيد الفنان الراحل

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نفى المستشار ماضي الدقن، النجل الأكبر للفنان توفيق الدقن علاقته بشخص يدعي أنه حفيد الفنان الراحل، ظهر في صورة تجمعه بالفنانة "سوسن بدر".

 


وكانت بعض المواقع الإخبارية تداولت صورة شخص يدعى محمود برفقة الفنانة سوسن بدر، في خبر بعنوان (سوسن بدر تستمتع بالأجواء الصيفية مع حفيد توفيق الدقن).

 


وأشار المستشار ماضي الدقن إلى أن أحفاد الفنان الراحل هم "مريم ماضي الدقن، وعمر ومعتز فخر الدين الدقن، ومنة الله رضا شوقي" وأن هذا الشخص هو منتحل صفة ليس أكثر.



وكان يتعين على وسائل الإعلام التأكد من صلة قرابته بالفنان الراحل، وعدم اعتمادهم على ادعاءات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الأسرة ستقاضي أي شخص تسول له نفسه ادعاء صلة قرابة بينه وبين الفنان الراحل.


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