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مرأة

بـ 3 جنيه .. الخليط الأخضر لتطويل وتكثيف الشعر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:02 ص
تطويل الشعر بالجرجير
تطويل الشعر بالجرجير
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رشا عوني
تحرص الفتيات على تجربة منتجات العناية بالشعر وعلاج التساقط والتقصف، وعادة ما تكون هذه المنتجات بأسعار باهظة ، لكن يمكنك استبدالها بوصفات طبيعية منزلية آمنة على شعرك ، ومع المداومة على استخدامها ستشعرين بفرق كبير فى شكل الشعر وصحته . 

ونصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بالخليط الاخضر لـ تطويل الشعر وعلاج مشاكله وخاصة التساقط و صعوبة النمو ، إليكي طريقة تحضير الخليط بخطوات بسيطة .. 

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المكونات 
نصف حزمة جرجير
حزمة بقدونس
زيت زيتون
زيت خروع 

الطريقة 
في الخلاط قومي بخلط الجرجير والبقدونس حتى يصبح مزيج ناعم تماما
ضيفي له كميات متساوية من زيت الزيتون وزيت الخروع 
اخلطي المكونات معا 
على شعر نظيف قومي بتدليك فروة شعرك بالخليط مع مساج خفيف لمدة 5 دقائق
وزعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف
اتركيه لمدة ساعتين ثم اشطفيه بالماء والشامبو وكرريه كل أسبوع . 
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