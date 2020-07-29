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مرأة

استعدي للعيد.. ماسك تنعيم وفرد الشعر المجعد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 10:35 م
فرد الشعر
فرد الشعر
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رشا عوني
تستعد الفتيات كل عيد بمجموعة من إجراءات العناية بالبشرة والجسم والشعر ، والعديد من الماسكات والوصفات التجميلية المختلفة، ويمكنك العناية بشعرك جيدا والحفاظ على ترطيبه ببعض الأقنعة الطبيعية الصحية للشعر التي تساعد على تنعميمه وفرده ومنع تساقطه . 

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، بقناع مميز للشعر المجعد و يساعد على فرده بشكل ملحوظ من أول استخدام ، إليكي الوصفة .. 

المكونات 
نصف علبة زبادي 
3 ملاعق مايونيز 
ملعقة عسل أبيض
ملعقة زيت زيتون
ملعقة زيت جوز هند 

الطريقة 
في طبق ضيفي الزبادي والمايونيز 
ضيفي له العسل والزيوت
اخلطي المكونات معا حتى تتجانس
اقسمي شعرك نصفين وابدأي توزيع الخليط عليه من الجذور حتى الأطراف
احرصي على تدليك فروة شعرك جيدا بالخليط مع الأطراف أيضا
ارتدي بونيه واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه بالشامبو . 
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