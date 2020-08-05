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منوعات

معلومات سرية جدًا.. سبب وضع مرحاض داخل سيارة زعيم كوريا الشمالية.. صور

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لطالما كان زعيم كوريا الشمالية كيم يونج، محط أنظار وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم؛ بسبب القرارات التي يصدرها، والنظام الذي يتبعه في الحكم، والذي يختلف عن أي نظام في العالم. 
ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، يقال إن كيم جونج أون، لديه مراحيض خاصة داخل سيارته المرسيدس المضادة للرصاص، وكذلك في السيارات المُصممة للسفر فوق التضاريس الجبلية أو الثلوج. 

وكشفت الصحيفة، عن أن تلك المراحيض الخاصة بزعيم كوريا الشمالية تشاركه كل رحلاته في أي مكان داخل أو خارج البلاد؛ حتى لا يقع في موقف محرج أمام أي شخص، ويطلب دخول الحمام . 

وأوضحت الصحيفة أيضا أن الزعيم الكوري لا يثق في مستوى نظافة أي مرحاض مهما بلغت نظافته، فهو يشك في كل شيء لا يخصه.

المثير في الأمر هو طريقة تفكير "كيم جونج أون"  في تركيب مرحاض خاص به في سيارته، فهو يرى أن برازه يحمل معلومات سرية جدًا، أهمها معلومات عن صحته وقوته البدنية، فإذا وقع برازه في يد شخص وقام بتحليله؛ فسيكشف الكثير عن صحته.
معلومات سرية جدًا.. سبب وضع مرحاض داخل سيارة زعيم كوريا الشمالية.. صور
معلومات سرية جدًا.. سبب وضع مرحاض داخل سيارة زعيم كوريا الشمالية.. صور
معلومات سرية جدًا.. سبب وضع مرحاض داخل سيارة زعيم كوريا الشمالية.. صور
معلومات سرية جدًا.. سبب وضع مرحاض داخل سيارة زعيم كوريا الشمالية.. صور
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