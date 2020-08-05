جمال حمزة: حياتي كلها اتغيرت بعد التوقيع للأهلي

أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق أنه لم يترك الزمالك وانتقل منه مباشرة للعب في صفوف الأهلي، موضحًا أنه خاض تجربة احتراف في صفوف ماينز الألماني، وعاد إلى مصر بعد فسخ التعاقد عقب تغيير المدير الفني الذي اختاره للعب هناك.





وقال جمال خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: " بعد العودة من ألمانيا فكرت بالعودة للزمالك، ووقتها تولى حسام حسن قيادة الفريق، وحازم إمام عضو مجلس الإدارة وقتها نصحنى باللعب 6 أشهر في أي نادٍ، ثم أعود ببداية الموسم لصفوف الزمالك، وانتقلت للجونة وتألقت تحت قيادة كابتن إسماعيل يوسف".





وأضاف لاعب الزمالك السابق: " وقعت عقد عودتي للزمالك مع عمرو الجنايني عضو المجلس وقتها، ولم يخطرنِ أحد بالانضمام للتدريبات ببداية فترة الإعداد ودخلت في مقارنة مع أحد اللاعبين فقررت المفاضلة بين العروض الأخرى ومنها الجونة والإسماعيلي والمقاصة والأهلي واخترت الأهلي حتى أستفاد ماديا وألعب بالمنتخب ونوع من العند والغضب قررت الانتقال لصفوف الفريق الأحمر".



