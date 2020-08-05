AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال حمزة: حياتي كلها اتغيرت بعد التوقيع للأهلي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 05:29 ص
جمال حمزة
جمال حمزة
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق أنه لم يترك الزمالك وانتقل منه مباشرة للعب في صفوف الأهلي، موضحًا أنه خاض تجربة احتراف في صفوف ماينز الألماني، وعاد إلى مصر بعد فسخ التعاقد عقب تغيير المدير الفني الذي اختاره للعب هناك.

وقال جمال خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: " بعد العودة من ألمانيا فكرت بالعودة للزمالك، ووقتها تولى حسام حسن قيادة الفريق، وحازم إمام عضو مجلس الإدارة وقتها نصحنى باللعب 6 أشهر في أي نادٍ، ثم أعود ببداية الموسم لصفوف الزمالك، وانتقلت للجونة وتألقت تحت قيادة كابتن إسماعيل يوسف".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: " وقعت عقد عودتي للزمالك مع عمرو الجنايني عضو المجلس وقتها، ولم يخطرنِ أحد بالانضمام للتدريبات ببداية فترة الإعداد ودخلت في مقارنة مع أحد اللاعبين فقررت المفاضلة بين العروض الأخرى ومنها الجونة والإسماعيلي والمقاصة والأهلي واخترت الأهلي حتى أستفاد ماديا وألعب بالمنتخب ونوع من العند والغضب قررت الانتقال لصفوف الفريق الأحمر".

واستطرد: " بعد مرور أول أسبوع وجدت أن حياتي كلها تتغير وليس مجرد تغيير فريق، وأصبحت محروما من رؤية أصدقائي داخل النادي الأبيض الذي تربيت به، وبعد قضاء أسبوع والسفر إلى ألمانيا لبداية فترة الإعداد؛ طلبت الرحيل من هادي خشبة مدير الكرة بالنادي الأحمر، بسبب عدم القيد بالقائمة الأفريقية، وكان هذا الأمر فرصة لإنهاء علاقتي والرحيل عن الأهلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخرهم عمر مرموش.. لاعبون مصريون خطفوا الأنظار في الدوري الألماني

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. محمد إبراهيم ضيف نمبر وان على النهار

البدري: لا انتمي للزمالك وأرحب بالتواجد في الأهلي.. فيديو

صالح موسى: لولا عرض الزمالك لانتقلت إلى الأهلي علشان أكل عيش

وكيل حميد أحداد لصدى البلد: سيعود للزمالك فى حالة عدم تفعيل الرجاء بند شرائه نهائيًا

رامي ربيع: ندمان على الانضمام للأهلي والتوقيع للجونة أسوأ قرار

ترشيحاتنا

معلومات سرية جدًا.. سبب وضع مرحاض داخل سيارة زعيم كوريا الشمالية.. صور

موجز السوشيال ميديا| هاشتاج بيروت يتصدر تويتر.. محمد صلاح يواسي اللبنانيين.. تحطم منزل راغب علامة

هل يجوز أن نقول مدد يا رسول الله؟.. الإفتاء توضح

خطوات للحفاظ على سيارتك من أضرار الطقس الحار

هل يتسبب انفجار منطقة مرفأ بيروت في أزمة غذائية ومحروقات.. محلل يصدم الجميع

شاهد القصة الكاملة لانتحار طالبة الثانوية العامة من أعلى كوبري سمنود.. وشهود: «حاولت الانتحار مرتين وفشلنا في إقناعها».. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

جرحى ودماء في كل مكان.. شاهد مقطعاً مؤلماً من داخل مستشفى بـ بيروت

مرسيدس بنز اكس كلاس تحصل على إصدار اليخوت الفاخر .. صور