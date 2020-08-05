جمال حمزة: حسن شحاتة معذور في عدم ضمي للمنتخب

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أنه يلتمس بعض العذر للمدير الفني السابق للمنتخب الوطني حسن شحاتة في عدم ضمه إلى صفوف الفراعنة في فترة الجيل الذهبي الذي حصد ثلاث بطولات أمم إفريقيا متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.





وقال جمال خلال حواره لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار: " حسن شحاتة كان يعتقد أنني لن أقبل الجلوس على دكة البدلاء وأنني سأثير المشاكل رغم أن الوضع في المنتخب يختلف عن الأندية ".





وعن فترة تألقه مع الزمالك قال جمال: " كوِّنت خط هجوم قويا مع حسام حسن وحازم إمام، وحصدنا العديد من البطولات، وأعتقد أن حازم إمام أحرف لاعب شاهدته في مسيرتي وهو أحرف مني".





وتحدث جمال حمزة عن أجمل هدف في مسيرته قال: " هدفي في شباك حرس الحدود الأجمل في مسيرتي، لأنه جاء بعد تشميسة لمدافع الحرس".