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فن

بطلوا فتي.. أحمد زاهر يرد على منتقدي فيلمه زنزانة 7

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
وصف الفنان أحمد زاهر منتقدي فيلمه "زنزانة ٧"، بـ"الفتايين"، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفي في برنامج الراديو بيضحك علي ٩٠٩٠

وقال أحمد زاهر "الناس اللي بتقول الفيلم مقاولات أو مسروق من فيلم تركي؛ ناس بتفتي، وفي ناس بتمشي وراها، وتشيَّر من غير تدقيق". 

وعن البطولات النسائية قال الفنان، إنه يرى البطولات النسائية فرصة جيدة للمنافسة والخروج بعمل فني جيد.

 وأضاف “زاهر” خلال لقائه على راديو 9090، إن البطولات الرجالية تنجح أكثر من النسائية.

وأوضح "زاهر" “البطولات الرجالي هي اللي بتنجح، ولكن يا أهلا وسهلا بالمعارك”، مشيرا إلى أن من تنال البطولة من النجمات على الساحة تستحقها بجدارة.

واختتم “البطولات النسائية موجودة من أيام نجمة الجماهير ونجمة مصر الأولى مع تواجد الفنانين مثل عادل إمام وغيرهم على الساحة ونجد أن الغَلبة للرجال ولا أعرف سبب لذلك”.

يشار إلى أن الفنان أحمد زاهر حقق نجاحا كبيرا رمضان الماضي، من خلال مسلسل “البرنس” مع الفنان محمد رمضان، وروجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وريم سامي، وسلوى عثمان، إخراج وتأليف محمد سامي

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