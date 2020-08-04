أحمد زاهر يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة التنمر به وابنته

فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ولمدة ساعتين ، على الهواء ؛ يحل الفنان أحمد زاهر ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى ، فى برنامج "الراديو بيضحك" على "9090".





أحمد زاهر يتحدث عن أزمة التنمر التى تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى جاءت تعليقا على صورته مع ابنته ليلى والتى ظهر فيها بجوارها على "البيسين".





زاهر يكشف آخر ماوصل إليه فى مواجهة التنمر والذى أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولإبنته "ليلى"





كما يكشف عن أسباب إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع ابنته ليلى، معلنا تحديه لكل من تنمر باابنته وبه .. وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسئ له ولأسرته.



