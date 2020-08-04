أحمد زاهر يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة التنمر به وابنته

فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ولمدة ساعتين، على الهواء؛ يحل الفنان أحمد زاهر ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، فى برنامج "الراديو بيضحك" على "9090".
أحمد زاهر يتحدث عن أزمة التنمر التى تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى جاءت تعليقا على صورته مع ابنته ليلى والتى ظهر فيها بجوارها على "البيسين".
زاهر يكشف آخر ماوصل إليه فى مواجهة التنمر والذى أصر على مواجهته وإبلاغ مباحث الإنترنت ضد كل من أساء له ولإبنته "ليلى"
كما يكشف عن أسباب إصراره على جلسة تصوير أخرى كلاسيكية مع ابنته ليلى، معلنا تحديه لكل من تنمر باابنته وبه .. وأنه لن يصمت مثل كثيرين وسيواصل مواجهة كل من يسئ له ولأسرته.
ويتحدث ايضا عن شخصية "فتحي" شرير مسلسل "البرنس" والذى تم عرضه فى رمضان الماضى .. وكيف استعد لها .. وهل يمكن ان يكررها ام لا .. ومخاوفه من حبس المخرجين له فى شخصية الشرير التى أجادها ولاقت استحسان الجميع.. الشخصية ببراعة شديدة، جعلت الجمهور يكرهه كرهًا شديدا، حتى وصل الأمر، ووصل كره البعض لها إلى كتابة تغريدات تهديدات له عبر مواقع السوشيال ميديا بالقتل، ويكشف زاهر كواليس مشهد الإعدام وهو يرتدى البدلة الحمراءو يواجه حبل المشنقة.