AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لبنان لن يموت.. مقهورة عليكم.. أبرز رسائل الفنانين للتضامن مع بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:38 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
واسى عدد من الفنانين الشعب اللبنانى وبيروت عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وقدموا تعازيهم لشهداء ومصابى التفجيرات التى تعرضت لها مدينة بيروت.

قالت الفنانة ريهام حجاج: "لبنان الحبيبة وإخواتنا وحبايبنا وأهالينا و ناسنا في لبنان...قلوبنا معاكم و مقهورة عليكم.. ربنا يقويكم علي هذا الابتلاء ويسلمكم من كل شر يارب العالمين بنحبك يا لبنان".

وأعرب الفنان صلاح عبد الله عن حزنه قائلا: "بيروت لن تموت حفظها يا الله,, ادعو للبنان".

وأضاف الفنان أحمد العوضى قائلا: "خالص التعازى لأهل لبنان الحبيبة".


ودعا الفنان مصطفى قمر أن يحفظ الله لبنان قائلا: "حفظ الله لبنان والأمة العربية اللهم احفظ لبنان  وشعبها  يا مغيث اغيثهم".

وأكد وزير لبناني في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه ما يزال هناك العديد من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.

وأضاف أن لبنان يواجه كارثة حقيقية وأن الحكومة بحاجة للوقت لتقييم حجم الأضرار.

View this post on Instagram

إدعوا لـ #لبنان

A post shared by Salah Abdallah Official (@salahabdallah123) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنا شيحة بعد انفجار لبنان: أختي وعائلتي هناك

اللهم إنني استودعك وطني وأهله.. يارا عن انفجار لبنان

قلوبنا تحطمت معك يا لبنان .. أحمد سعد يعبر عن حزنه بعد حادث الانفجار

قلوبنا مع لبنان.. محمد أنور يعزى الشعب اللبنانى في ضحايا انفجار بيروت

في القلب .. أحمد زاهر يواسي الشعب اللبناني بعد حادث انفجار بيروت

عمرو وهبة يدعم الشعب اللبنانى بهذه الكلمات.. شاهد

ترشيحاتنا

أحمد حجازي يكشف لأول مرة حقيقة رحيله عن وست بروميتش الإنجليزي

زوجها ووالدته خلصا عليها.. أهل عروسة دكرنس يطالبون بالقصاص.. شاهد

الدوري السعودي.. قمة خارج التوقعات بين النصر والهلال في أول ديربي بعد العودة من كورونا

أعراضه مزعجة.. 6 حيل تخلصك من ألم المفاصل

فلويد تنبأ بموته قبل لحظات من مقتله.. تسريب فيديو مؤلم لـ لحظة القبض عليه

ميدو يختار التشكيل المثالي في تاريخ الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلويد تنبأ بموته قبل لحظات من مقتله.. تسريب فيديو مؤلم لـ لحظة القبض عليه

أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور

على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو