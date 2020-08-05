لبنان لن يموت.. مقهورة عليكم.. أبرز رسائل الفنانين للتضامن مع بيروت

واسى عدد من الفنانين الشعب اللبنانى وبيروت عبر حساباتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وقدموا تعازيهم لشهداء ومصابى التفجيرات التى تعرضت لها مدينة بيروت.





قالت الفنانة ريهام حجاج: "لبنان الحبيبة وإخواتنا وحبايبنا وأهالينا و ناسنا في لبنان...قلوبنا معاكم و مقهورة عليكم.. ر بنا يقويكم علي هذا الابتلاء ويسلمكم من كل شر يارب العالمين بنحبك يا لبنان".





وأعرب الفنان صلاح عبد الله عن حزنه قائلا: "بيروت لن تموت حفظها يا الله,, ادعو للبنان".





وأضاف الفنان أحمد العوضى قائلا: "خالص التعازى لأهل لبنان الحبيبة".









ودعا الفنان مصطفى قمر أن يحفظ الله لبنان قائلا: "حفظ الله لبنان والأمة العربية اللهم احفظ لبنان وشعبها يا مغيث اغيثهم".





وأكد وزير لبناني في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه ما يزال هناك العديد من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.





وأضاف أن لبنان يواجه كارثة حقيقية وأن الحكومة بحاجة للوقت لتقييم حجم الأضرار.



